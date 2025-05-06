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В Самарской области восстановили права предпринимателя

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура Сергиевского района провела проверку по доводам обратившегося к нему на личный прием предпринимателя, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявитель пожаловался на бездействие территориального отдела судебных приставов по исполнению решения суда о взыскании задолженности с гражданина, не выполняющего обязательства по договору оказания юридических услуг, на сумму около 500 тысяч рублей.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования должник по исполнительному производству разыскан, долг взыскан в полном объёме, права индивидуального предпринимателя восставлены.

Алексей Алексеев

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