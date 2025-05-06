Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как корпорации Apple, Google и Microsoft внедряют ИИ-модели для генерации кодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

Apple включается в борьбу за автоматизацию программирования. Купертиновская команда объявила о стратегическом партнерстве с Anthropic для внедрения ИИ-модели Claude в «яблочную» среду разработки Xcode. Эта интеграция непосредственно в инструменты для инженеров для Apple является дебютной. По задумке партнеров, решение должно ускорить разработку и повысить качество продуктов. В последнее время лидерами упомянутого подхода можно было считать запрещенную и признанную экстремистской в России компанию Meta, Google и Microsoft.

Последняя, по словам главы корпорации Сатьи Наделлы, в некоторых проектах генерирует с помощью ИИ до 30% кода. Причем речь идет в том числе и о рецензировании. Такой подход заметно влияет на роль инженеров. Они все чаще переходят в статус кураторов, архитекторов, но не исполнителей рутинных задач. Но прогнозы Microsoft еще амбициознее. Технический директор Кевин Скотт считает, что к 2030 году до 95% кода в компании будет создаваться искусственным интеллектом. А люди сосредоточатся на стратегических решениях и высокоуровневом дизайне.

Google недавно представила бесплатную версию своего ассистента Gemini Code Assist. Он поддерживает интеграцию с популярными средами разработки и способен анализировать большие объемы кода за одну сессию. «Корпорация добра» популяризирует свой продукт железобетонным аргументом, предлагая большие лимиты использования в бесплатной версии. При этом Gemini Code Assist работает с десятками языков программирования.

Марк Цукерберг в своем прогнозе сообщил, что уже к следующему году половина кода для ИИ-проектов его компании будет написана искусственным интеллектом. Сейчас вендор активно применяет инструменты ИИ для генерации, отладки и оптимизации кода, а также запускает собственные открытые платформы, чтобы дать разработчикам больше свободы и снизить зависимость от экосистем Google и Apple. Партнерство купертиновской команды и Anthropic — лишь отчасти вызов конкурентам. В большей степени я вижу в этом признак времени. Искусственный интеллект становится стандартом в индустрии программирования.

Александр Леви