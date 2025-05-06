Зерновая компания из Ростова докупит по 70% четырех агрофирм в Саратовской области

Ростовская зерновая компания «Ресурс» приобретет по 70% долей в четырех агропредприятиях Саратовской области. Совладелец этих активов станет единственным собственником, сообщает издание Город N со ссылкой на пресс-службу ФАС.

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Предприятия «Клин-2002», «Садко», «Белопольское» и «Аверо» работают в Саратовской области и занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. По данным «СПАРК-Интерфакса», 2024 год предприятия завершили с положительными финансовыми результатами. Так, оборот «Клина-2002» составил 978,2 млн руб., прибыль — 471,8 млн руб. У «Белопольского» это 685,2 млн руб. и 257,7 млн руб. соответственно, у «Аверо» — 443,7 млн руб. и 159,2 млн руб. Компания «Садко» завершила 2024 год с оборотом в 886,4 млн руб. и получила прибыль 143,4 млн руб.

В 2024 году в сравнении с 2023-м оборот РЗК «Ресурс» увеличился на 68%, составив 13,8 млрд руб.

Мария Хоперская