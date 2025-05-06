Кубань в I квартале экспортировала более 90 тысяч тонн масличных культур

Краснодарский край экспортировал более 90 тыс. т масличных культур в I квартале 2025 года. Наибольший объем в структуре экспорта занимают семена льна – 73,8 тыс. т. Культура экспортировалась в четыре страны – Китай, Турцию, Израиль и Бангладеш. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Семена сафлора (2,8 тыс. т) из Краснодарского края поставляли в Турцию, Филиппины и ОАЭ. Плоды кориандра Плоды кориандра (9,5 тыс. т) в нынешнем году импортировали семь стран, среди которых - Индия, Индонезия, ОАЭ и Пакистан. Семена горчицы (7,4 тыс. т) экспортировали в Бангладеш и Индию.

Вся экспортируемая из Краснодарского края продукция проходит проверку в испытательных лабораториях новороссийского филиала ФГБУ. По итогам прошлого года экспорт масличных из портов региона составил 420 тыс. т (рост в 1,3 раза к 2023 году).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экспорт зерна через порты Кубани в I квартале снизился вдвое.

Саркис Айвазян