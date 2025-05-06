Во Всеволожске полиция ищет поджигателя двух иномарок в Армянском переулке
Полиция Ленинградской области расследует поджог двух иномарок во Всеволожске. Информация об инциденте на участке возле одного из домов в Армянском переулке поступила в правоохранительные органы от 21-летнего местного жителя в ночь на 5 мая, сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место полицейские установили, что в результате пожара огнем были уничтожены Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил 9,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Полицией приняты меры к розыску и задержанию поджигателей, отметили в главке.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге избрал меру пресечению предполагаемому поджигателю квартиры на Социалистической улице.