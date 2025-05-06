В России одновременно зажгли Вечный огонь на 80 мемориалах Победы

Акции «Храним огонь Победы» прошла в российских регионах. На 80 мемориалах одновременно зажгли Вечный огонь. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

«Уже десять лет мы возвращаем Вечным огням то значение священной памяти о подвиге наших дедов-победителей, во имя которого они создавались. А регионам возвращаем или создаем там Огни памяти и Вечные огни»,— отметила госпожа Цунаева.

Депутат принимала участие в церемонии в поселке Неболчи Любытинского района Новгородской области. Она напомнила, что по указу президента Владимира Путина «Газпром» обеспечивает бесплатный газ для мемориалов. «С тех пор Вечные огни в России не гаснут, а зажигаются»,— подчеркнула Елена Цунаева.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыли на церемонию в мемориальном комплексе «Журавли». «Сегодня, в ходе всероссийской акции, мы зажигаем Вечные огни на мемориальных комплексах по всей России, от Камчатки до Калининграда»,— сказал в ходе церемонии генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов (цитата по «Интерфаксу»).