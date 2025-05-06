В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка

На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) загорелась кровля цеха по производству металлического порошка. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 1250 кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным спасателей, пожар произошел в цеху, который расположен по ул. Лермонтова, 6. «До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались 8 человек», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на месте работают 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава.

Согласно официальному сайту, на КУЗОЦМ производят металлические слитки из твердых сплавов металлов на основе меди, никеля, алюминия и других цветных металлов. В частности, проволоки, прутки, трубы и пластины.

Мария Шараева