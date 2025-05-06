Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает историю самой дорогой из когда-либо проданных на аукционе картин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Лувр, Париж, Франция

Фото: Benoit Tessier / Reuters Музей Лувр, Париж, Франция

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Рейтинг сайта ArtNews «Самые дорогие аукционные продажи произведений искусства» венчает работа Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (лат. Salvator Mundi), датируемая около 1500 года. Эта картина, вернее, дерево, сдублированное на холст, ушла с молотка за невероятную сумму в $450,3 млн на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в ноябре 2017 года. Торги, которые проходили в переполненном торговом зале штаб-квартиры Christie’s в Рокфеллеровском центре, стали результатом напряженной 19-минутной борьбы ставок.

Торги начались всерьез со $100 млн, что, кстати, было гарантировано аукционным домом, и быстро росли, сопровождаясь криками одобрения и аплодисментами. Юсси Пюлкканен, как обычно, выступавший в качестве аукциониста, умело удерживал внимание толпы, пока ставки постепенно росли. В какой-то момент торги достигли $200 млн, потом $350 млн, прежде чем окончательно остановиться на $400 млн с дополнительными $50 млн в качестве комиссионных для покупателя.

Путь «Спасителя мира» к аукционному успеху был полон интриг, включая дебаты о его подлинности и спорную реставрацию, произведенную Дайанной Модестини. Несмотря на эти шероховатости, замечательная предыстория картины и ее связь с Леонардо да Винчи (подлинная или нет) пленили покупателей. Работа в 2005 году была продана всего за $1175, когда ее приписывали последователю Леонардо, но позже ее отреставрировали и переприписали самому мастеру.

Продажа ознаменовала собой кульминацию тщательно организованной маркетинговой кампании Christie’s, которая включала в себя мировой тур и поддержку знаменитостей, таких как Патти Смит и Леонардо Ди Каприо. Новая аукционная цена Salvator Mundi намного превзошла предыдущего рекордсмена — картину Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (версия «О»), проданную за $179 млн долларов в том же году. Уже спустя месяц после продажи стало известно, что покупатель «Спасителя Мира» — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, который, как говорят, втайне мечтает выставить приобретение на обозрение в Эр-Рияде.

Дмитрий Буткевич