«Легковые автомобили китайских брендов "сопротивляются" всеобщему тренду»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изменилась стоимость российских и зарубежных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным Минпромторга, с января по апрель в России было продано 346,4 тыс. новых автомобилей — это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реализация отечественной техники упала не так драматично — всего на 9%. Понятно, что все, что сегодня у нас не заграничное, — это не обязательно китайские автомобили, потому в цифрах продаж учитывается и параллельный импорт, в котором фигурируют не только марки из Поднебесной. Однако есть и другие свидетельства того, что сказанные с высокой трибуны слова о том, что «россияне полюбили китайские автомобили», — это, скажем так, преувеличение. Для этого, например, достаточно посмотреть на динамику рынка автомобилей с пробегом.

По данным компании «Ренессанс Страхование», за первый квартал легковые автомобили на вторичном рынке подорожали в среднем на 4,7%. Прежде всего это машины немецкого производства, которые увеличили свою цену на 12,4%. И в лидерах здесь продукция Mercedes-Benz — больше всего выросла стоимость бывшего в употреблении E-Класса. На 10% подорожали Volvo. В топ-5, конечно же, входят японские машины с пробегом, которые в среднем прибавили 8,8% к своей цене. Самые востребованные и подорожавшие автомобили — Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Любопытно, что цены на б/у отечественные автомобили почти не изменились, рост составил менее 1%. Также относительную стабильность продемонстрировали машины корейских марок, их стоимость возросла на 1,3%. И, наконец, легковые автомобили китайских брендов единственные «сопротивляются» всеобщему тренду на подорожание на вторичном рынке. В среднем по всем маркам за последний год только «китайцы» с пробегом отметились снижением стоимости на 7,5% при выходе на вторичный рынок. Некоторые считают, что причина тут не в качестве, а большом количестве предложений. Если сейчас у нас в основном продают китайские автомобили, то через два-три года они будут лидерами и на вторичном рынке. Но есть и другие мнения.

Дмитрий Гронский