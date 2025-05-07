Умер детский хирург Виталий Рогинский

Виталий Рогинский был, я уверен, самым известным в России челюстно-лицевым хирургом. Он шел от простой мысли: дети не должны страдать и стесняться своей внешности, поэтому врожденные аномалии лица и черепа надо лечить не в 16 лет, когда кости вырастут, а как можно скорее. Он проделал невероятную для одного человека работу, чтобы превратить мысль в реальность. Он был нашим другом: Русфонд помог ему вылечить 2499 детей. Он был хорошим человеком.

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Фото: Надежда Храмова Виталий Рогинский

Фото: Надежда Храмова

Несколько лет назад на сайте rusfond.ru вышло интервью Рогинского, которое он считал одним из лучших. Вот что вспоминает Наталья Волкова, автор той заметки:

— Я побаивалась — маститый, пожилой. Наверняка строгий и негибкий. А оказалось, это человек, с которым интересно и легко говорить обо всем на свете. К нам заглядывали ученики Виталия Владиславовича, коллеги, перекидывались с ним парой слов. Так по-свойски, просто. Он уже не оперировал, но был таким деятельным, разносторонним: работал над книгами, давал советы ученикам, читал, охотился. И даже в нашем разговоре сыпал новыми медицинскими идеями. В 85 лет! Мы с фотографом вышли совершенно офонаревшие от силы и обаяния этой личности. Просто молча шли, не могли найти слов.

Рогинский говорил, что в челюстно-лицевую хирургию попал случайно, а с детьми сначала избегал работать — боялся сделать больно. Но он умел случайность и проблему превратить в благо.

Рогинский первым в России выдвинул идею сверхраннего лечения челюстно-лицевых патологий и придумал технологии для этого. Он — хирург! — разработал безоперационный метод лечения образований, которые раньше считали обязательным удалять. Он ввел в практику систему, когда ребенка ведет не один врач, а целая команда: хирург, лор, ортодонт, логопед. Для этого потребовалась гигантская организационная работа — на базе двух московских больниц создать Клинику детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, найти средства для строительства здания.

— Для меня это огромная потеря. Виталий Владиславович был человек мощный во всех ипостасях: в науке, в медицинских практиках, в менеджменте. Мы 20 лет сотрудничали. Мне будет не хватать его задора, изобретательности, уникальной самоиронии,— говорит президент Русфонда Лев Амбиндер.

Рогинский умер скоропостижно. Не было «долгой продолжительной болезни», в 89 он был бодр и полон планов. Мы соболезнуем близким и коллегам Виталия Владиславовича. Прощание состоится 7 мая в 13:00 в церкви Ильи Пророка в селе Селихово неподалеку от Твери, на родине врача.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»