В ЗСК рассказали, почему могут вырасти тарифы ЖКХ на Кубани

В Заксобрании Краснодарского края прошло еженедельное планерное совещание под руководством спикера Юрия Бурлачко. Его главной темой стало регулирование тарифов в сфере ЖКХ в нынешнем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Руководитель краевого департамента государственного регулирования тарифов Сергей Милованов, который также присутствовал на совещании, напомнил, что с нового 2025 года стоимость услуг ЖКХ в регионе не выросла. Однако даже в случае повышения тарифов максимальный потолок, которого они могут достичь,— 12,2%.

Причин для роста суммы в квитанциях за ЖКХ может быть несколько, объяснил Сергей Милованов. Среди них — увеличение затрат поставщиков на электроэнергию, рост оптовых цен на газ и тарифов на его транспортировку, удорожание других видов топлива, индексация зарплат из-за повышения МРОТ и ряд других факторов.

Докладчик подробно остановился на компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих компаний, стоимости сжиженного углеводородного газа для жителей Кубани, состоянии коммунальной инфраструктуры, утверждении инвестиционных программ и тарифном регулировании в сферах водоотведения и вывоза мусора. Также он сообщил, какие меры были реализованы за счет тарифных источников.

По словам Сергея Милованова, отдельное внимание ведомство уделяет разъяснительной работе по вопросам тарифного регулирования и ограничению роста коммунальных платежей. Эта работа ведется по утвержденному плану — на сайтах администрации края и профильного департамента, в СМИ и соцсетях.

Председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев напомнил, что в 2023 году в региональное законодательство внесли поправки, которые ограничили рост тарифов на холодную воду: они не могут превышать среднекраевой уровень более чем в два раза. В 2024 году этот коэффициент был снижен до 1,86, и теперь в муниципалитетах с наиболее высокими тарифами максимальная цена за кубометр питьевой и технической воды составляет 99,77 рубля.

В ходе обсуждения спикер ЗСК Юрий Бурлачко попросил Сергея Милованова разъяснить, какие шаги были предприняты после многочисленных жалоб на изменение порядка расчета платы за электроэнергию. Милованов ответил, что обращения граждан были тщательно рассмотрены и по ним произведен перерасчет.

«Тарифное регулирование должно быть направлено на достижение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих компаний. Проведение сбалансированной тарифной политики в нынешних условиях имеет особое социальное значение»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин