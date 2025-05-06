Суд признал законным взыскание более 8,5 млрд рублей с экс-губернатора Фургала

Хабаровский краевой суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на взыскание с него 8,59 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Иск о взыскании направила Генпрокуратура в июле прошлого года. В качестве ответчиков также указывался ряд аффилированных компаний. Указывалось, что за 11 лет предприятия, управляемые доверенными лицами губернатора, принесли 8,59 млрд руб. Фактически деньги были доходами Сергея Фургала, которые он не декларировал и скрывал от контролирующих органов. Таким образом, осужденный совмещал свою должность с коммерческой деятельностью, что признано недопустимым. В декабре 2024 года суд удовлетворил иск.

Сергея Фургала приговорили в феврале 2023 года к 22 годам лишения свободы по делу об убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского. Защита пыталась обжаловать решение суда, однако в сентябре 2024-го кассационный суд оставил приговор в силе. В феврале 2025-го Верховный суд России отказался рассматривать кассационные жалобы.

Второе уголовное дело против Сергея Фургала о хищении активов МСП Банка открыли в 2021 году, его рассматривает Бабушкинский райсуд Москвы. Фигурантами по нему проходят еще десять человек. Всего, по версии следствия, злоумышленники похитили у банка более 2 млрд руб. Сергей Фургал вину не признает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергей Фургал устоял в кассации».

Никита Черненко