В Сочи запустили тематический электробус к 80-летию Победы

В Сочи начал курсировать тематический электробус «Сочи — город-госпиталь». Транспорт будет ходить по кольцевому маршруту 2М до 11 мая включительно, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Электробус оформлен символикой Победы: красными звездами, георгиевскими лентами, историческими фотографиями и значимыми датами военных лет. Внутри салона размещены тематические экспозиции, включающие фотографии фронтовиков, документы и воспоминания свидетелей войны. На протяжении поездки пассажиры могут прослушать аудиоисторию о роли Сочи как города-госпиталя.

На торжественном запуске электробуса выступили артисты театральной студии «Наше время», представившие постановку о начале войны и значении Сочи в военный период. После презентации транспорт отправился по маршруту.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт вошел во всероссийский сборник туристических маршрутов «Путь героя». Сочинский маршрут рассчитан на четыре дня и предлагает обзорные экскурсии по историческим местам, связанным с войной, посещение Музея истории города, парка «Дендрарий», морского порта и центральной набережной.

Мария Удовик