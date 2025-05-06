В Магнитогорске обнаружили мертвую пенсионерку в колодце

В колодце на территории одного из садовых товариществ в Магнитогорске обнаружено тело пожилой горожанки. Пенсионерку без признаков жизни достали сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о мертвой женщине в колодце в СНТ «Строитель-4» поступило 6 мая в 13:13. Спасатели Магнитогорского отряда ПСС с помощью багра и веревки извлекли тело из колодца и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшей установлено, ей было 70 лет.