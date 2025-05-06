На Дону на земельные сертификаты для многодетных выделили 466 млн рублей
В Ростовской области многодетным семьям в 2025 году планируют предоставить 800 земельных сертификатов. Для этого областной бюджет выделил 466,5 млн руб., сообщается на сайте донского правительства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Многодетные семьи могут на выбор получить земельный участок либо сертификат на 583 тыс. руб. На эти средства можно приобрести квартиру или дом, вложить их в строительство собственного жилья либо погасить ипотеку.
Из сообщения также следует, что с начала года земельный сертификат для улучшения жилищных условий получили 197 многодетных семей из 30 городов и районов Ростовской области.