Фото 06.05.2025, 16:16 «Вальс Победы» Фоторепортаж В Москве у главного входа на ВДНХ состоялась танцевальная акция «Вальс Победы». Мероприятие прошло в формате флешмоба. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В танцевальном флешмобе приняли участие около 400 студентов московских колледжей Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции вышли в стилизованных костюмах 1940-х годов, воссоздавая атмосферу военного времени Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Студенты танцевали под песню «Майский вальс» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Акция проходит ежегодно в преддверии Дня Победы Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции репетировали «Майский вальс» на протяжении трех месяцев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Акция началась в 12:00 и продлилась час, после чего участники флешмоба поздравили ветеранов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Посмотреть на флешмоб пришли свыше 30 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей и тружеников тыла Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Танцевальный флешмоб на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники танцевальной акции «Вальс Победы» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 10 В танцевальном флешмобе приняли участие около 400 студентов московских колледжей Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции вышли в стилизованных костюмах 1940-х годов, воссоздавая атмосферу военного времени Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Студенты танцевали под песню «Майский вальс» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Акция проходит ежегодно в преддверии Дня Победы Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции репетировали «Майский вальс» на протяжении трех месяцев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Акция началась в 12:00 и продлилась час, после чего участники флешмоба поздравили ветеранов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Посмотреть на флешмоб пришли свыше 30 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей и тружеников тыла Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники акции Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Танцевальный флешмоб на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Участники танцевальной акции «Вальс Победы» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото