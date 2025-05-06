Бугульминка перевела мошенникам 1,5 млн рублей накопленний на машину

Пенсионерка из Бугульмы перевела мошенникам 1,5 млн руб., накопленные на новую машину. Об этом сообщает МВД Татарстана.

64-летней женщине позвонили в популярном мессенджере с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником «Татэнергосбыта» для замены электросчетчиков попросил назвать код подтверждения от Госуслуг.

После того, как она назвала код, неизвестный сообщил, что ее личный кабинет взломан и мошенники от ее имени составлили доверенность на жителя Украины, который пытается оформить на нее кредит.

Чтобы защитить свои средства женщине предложили перевести деньги на безопасный счет. Ей пообещали вернуть деньги после аннулирования доверенности, но после отправки средств, больше никто с ней не связывался, а телефоны звонившего оказались недоступны.

Дарья Сайфиева