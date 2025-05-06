Ямал восстановит 16 мемориалов советским солдатам на Донбассе

В течение 2025 года в честь 80-летия Победы Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстановит на подшефной территории Донбасса 16 мемориалов солдатам Великой Отечественной войны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

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Так, в Волновахе (Донецкая Народная республика, ДНР) строители с Ямала полностью восстановили сквер Освободителей, отреставрировали памятник, а также обновили тротуар, обустроили места для отдыха и проложили Аллею Славы в честь героев Советского Союза — освободителей города. «Место для города символичное. Именно сюда в далеком 1943 смогли прорваться сквозь вражеское кольцо советские танкисты в боях за освобождение Донбасса. В память о подвиге красноармейцев здесь много лет стоит танк Т-34. Его постамент, как и весь сквер, сильно пострадали во время боев уже в наши дни»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

Как добавили в правительстве ЯНАО, кроме сквера Освободителей в районном центре, работы проходят в селах Бугас, Николаевка, Анадоль, Свободное, Новогригорьевка, Ивановка, Калинино, Красновка, Ровнополь, Вольное, Новогнатовка, Полковое и поселке Зачатовка. В течение двух лет восстановление ведется на братских могилах советских воинов, памятниках воинам-освободителям и воинам-односельчанам. Все работы завершат к 9 мая.

Напомним, на Ямале во время подготовки к празднованию 80-летия Победы провели масштабную реконструкцию памятников — всего в регионе обновили 35 объектов памяти. Перед Днем Победы на Ямале был обновлен каждый третий монумент, при этом работы еще продолжаются — в этом году в разных населенных пунктах региона обновятся старые и откроются новые памятные объекты.

Ирина Пичурина