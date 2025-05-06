Гуковский производитель кулеров запустит новую линию по розливу воды

В Ростовской области на территории опережающего развития (ТОР) «Гуково» запустят розлив артезианской воды. Об открытии новой линии донской компанией «Аква Маркет+» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что запуск запланирован на лето 2025 года. На предприятии откроют десять новых вакансий. Основная линия по розливу и скважина расположены в поселке Камышеваха.

«Аква Маркет+» занимается проектом производственного комплекса по изготовлению водных диспенсеров (кулеров). Также компания является поставщиком ручных помп, стаканодержателей и пробок для герметичного укупоривания бутылей. Оптовые поставки продукции осуществляются в различные регионы страны.

Мария Хоперская