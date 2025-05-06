Си Цзиньпин назвал связи между КНР и ЕС одними из самых важных для мира

Председатель Китая Си Цзиньпин по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Брюсселем заявил, что эти двусторонние отношения представляют собой пример одних из самых важных для мира. Он отметил, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и ЕС не только принесут пользу обеим сторонам, но и «сделают мир светлее».

«Они вносят важный вклад в улучшение благосостояния китайского и европейского народов и содействуют миру и развитию во всем мире»,— говорится в публикации на сайте МИД КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что придает большое значение развитию отношений между Пекином и Брюсселем. Он заявил о готовности работать с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен над урегулированием трений и разногласий с целью укрепить партнерство.

Посол ЕС в Китае Хорхе Толедо в своей речи по случаю годовщины, в свою очередь, отметил, что за последние 50 лет Китай добился самого быстрого устойчивого экономического роста в истории. По словам господина Толедо, отношения между КНР и ЕС за эти годы превратились «в одни из самых важных и многогранных двусторонних отношений в мире». При этом он отметил, что наряду с развитием связей стороны столкнулись с торгово-экономическим дисбалансом в отношениях, и призвал исправить ситуацию.

Анастасия Домбицкая