УФАС проверит действия «Татэнерго» после увеличения цены реконструкции сетей

Управление ФАС по Татарстану проверит действия компании «Татэнерго» после увеличения стоимости строительных работ инженерных сетей и объединения двух лотов в одной закупке. Об этом стало известно в ходе заседания рабочего штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ регулируемых организаций.

Реконструкция запланирована на двух участках внутриквартальных сетей теплоснабжения в микрорайоне 25 на ул. Адоратского и микрорайоне 10 в Казани. «Татэнерго» необходимо представить сравнительный анализ изменения стоимости работ и пояснения по объединению в одной закупке двух мероприятий.

«Мы видим здесь признаки антимонопольного нарушения, поэтому мы запросили у них все документы. Дальше будут подключены коллеги из УФАС», — рассказала журналистам первый зампредседателя госкомитета Татарстана по тарифам Лариса Хабибуллина.

Госпожа Хабибуллина уточнила, что «Татэнерго» увеличила стоимость лотов почти на 30% после проведения торгов.

Как сообщал «Ъ Волга-Урал», в марте 2025 года наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» отклонил просьбу «Татэнерго» о двухлетней рассрочке штрафа 1,12 млн руб. за отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 (принадлежит «Татнефти»).

Диана Соловьёва