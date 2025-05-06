Во вторник вечером определится первый финалист Лиги чемпионов. Ответную полуфинальную встречу в Милане проведут «Интер» и «Барселона». Первый матч в Каталонии завершился вничью 3:3. Второй полуфинал состоится в среду, 7 мая. В Париже сыграют ПСЖ и лондонский «Арсенал». Шансы команд оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Безумное голевое шоу, которое устроили на Олимпийском стадионе в столице Каталонии «Интер» и «Барселона» неделю назад, наверняка войдет в историю. Шесть мячей, один краше другого, в важнейшем матче на таком уровне — это невероятно. Причем перед той игрой букмекеры считали «Барселону» безоговорочным фаворитом противостояния. Сейчас в сине-гранатовых тоже верят, но серьезного преимущества у них уже нет. В «Лиге Ставок» взять победу «Барселоны» в основное время можно за 2,26, а успех хозяев идет чуть выше 3. Получается, даже три мяча в воротах команды Ханса-Дитера Флика, причем в гостях, убедили далеко не всех. Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин уверен, что подвиги итальянской команды в первой встрече не выведут ее в финал:

«Я думаю, 2:1 победит "Барселона". Все-таки уровень футболистов, класса у нее выше, поэтому она должна здесь дожать за счет мастерства».

«Барселона» в этой Лиге чемпионов забивает больше всех, в среднем три мяча за матч. Да и пропускает регулярно, поэтому вероятность того, что команды отправят в ворота друг друга три мяча или больше, высока. Слишком уж хороши сейчас в нападении у сине-гранатовых Рафинья и юный Ламин Ямаль. Так что такое пари в «Лиге Ставок» с коэффициентом 1,65 кажется сейчас верным делом. Что же касается молодости игроков «Барселоны», то как раз этот нюанс может сыграть с командой злую шутку, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Основу футболистов "Барселоны" составляют молодые ребята, а у "Интера" наоборот — от 30 лет и выше. Во-первых, понятно, что возрастные футболисты более стабильны. Во-вторых, стадион будет наверняка полон, и для хозяев это будет преимущество».

И все же большинство тех, кто заключает пари на этот матч, выбирают победу «Барселоны» да и в финале видят именно ее. А сыграть в главном матче турнира, по мнению букмекеров, «Барселона» должна с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Один из клиентов «Лиги Ставок» зарядил на выход ПСЖ в финал 5,6 млн руб. Правда, увеличить сумму выигрыша он сможет на скромные 20%, но и вероятность успеха парижан велика. В первой встрече с «Арсеналом» в Лондоне они взяли верх со счетом 1:0 и дома при поддержке своих трибун должны будут довести дело до логичного завершения. Причем ПСЖ разберется не только с «Арсеналом», но и с «Барселоной» в финале, если, конечно, она туда выйдет, полагает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Лучшая форма, наиболее простая сетка. Я считаю, что они одной ногой в финале. И понятно, что в финале в одном матче может случиться все что угодно. Но нынешний "Пари Сен-Жермен", я считаю, сильнее объективно».

Букмекеры с этим согласны. По их мнению, именно ПСЖ главный фаворит Лиги чемпионов прямо сейчас. Победу Парижа в турнире можно взять в «Лиге Ставок» с коэффициентом 2,3. Для сравнения: успех «Барселоны» идет за 3,5, «Интера» — за 5, а «Арсенала» — за 8. Конечно же, ставка на то, что в финале сыграют «Барселона» и ПСЖ, одна из самых популярных — пари можно заключить с коэффициентом 2,05. Такой финал точно не даст поклонникам футбола заскучать, так как обе команды играют в атаку. Но для того чтобы насладиться возможностями самых атакующих клубов Лиги чемпионов в финале турнира, нужно, чтобы они сначала туда вышли. Сегодня экзамен будет держать «Барселона». Ее противостояние с «Интером» на San Siro стартует в 22:00.

Владимир Осипов