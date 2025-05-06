Выпускники российских колледжей не хотят работать по профессии и чаще всего не устраиваются на заводы. Об этом пишет газета «Ведомости» на основе исследования рекрутингового сервиса hh.ru. Самым популярным выбором среди выпускников становится работа водителями, менеджерами по продажам или администраторами. Такой вывод hh.ru сделал после анализа более 3 млн кандидатов со средним специальным образованием. Их резюме были активны с 1 января по 23 апреля 2025 года.

Большая часть резюме (5,8%) касается трудоустройства водителем. По данным сервиса, средняя ожидаемая зарплата в этой области составляет чуть больше 93 тыс. руб. Второе место (5,5%) занимают менеджеры по продажам и работе с клиентами. Здесь соискатели могут ожидать зарплату в размере 69,4 тыс. руб. Третье место у выпускников занимает профессия администратора (4,2%) с доходом в 57,4 тыс. руб.

«Ведомости» приводят данные исследования «ВЦИОМ консалтинга», согласно которым работа на производственном предприятии остается невостребованной среди выпускников. Их выбирают только 15% студентов колледжей, остальные 54% предпочитают гибкие формы занятости.

При этом у выпускников не всех колледжей страны будет возможность отказаться от полученной профессии сразу. Сегодня, 6 мая, Минздрав опубликовал проект федерального закона, который предлагает обязать выпускников бюджетных медицинских вузов и колледжей отработать определенный срок в выбранных больницах и клиниках системы ОМС. Если студент откажется от выполнения этого обязательства, ему придется компенсировать бюджету расходы на обучение.

Подробности — в материале «Ъ» «Врачей призывают на госслужбу».