В Москве начали отключать отопление

Системы теплоснабжения Москвы начали переводить на летний режим работы. Решение принято «в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха», сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, включая свыше 34 тыс. жилых домов. Господин Бирюков уточнил, что отключают отопление поэтапно: начинают с промышленных и административных зданий, затем идут жилые, после — школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Уже началась подготовка к новому отопительному сезону, добавил заммэра, чьи слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве отопительный сезон открыли 7 октября 2024 года. В столице и Подмосковье до 7:00 завтрашнего дня, 7 мая, действует желтый уровень погодной опасности из-за заморозков. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 6 мая, в городе будет 11–13°C, облачно с прояснениями (по области — 8–13°C). 7 мая в Москве прогнозируется 13–15°C, местами небольшой дождь (по области — 11–16°C).