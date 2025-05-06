Американского наемника заочно приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) американца Джейка Логана Тейлора. Он участвовал в боях с ВС РФ на стороне украинской армии. Мужчину заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура.

Осужденный имел позывной Танго, он ветеран армии США и приехал на Украину как учитель английского языка. Позже его назначили командиром взвода из-за военного опыта. Так, с июня 2023 по февраль 2025 года наемник служил в «Избранной роте» ВСУ. За это время ему заплатили более 1,8 млн руб. В ходе службы Джейк Логан Тейлор был ранен.

Помимо этого американец был волонтером украинской НКО «Счастье в ладонях». Она доставляет на фронт для ВСУ амуницию и предметы первой необходимости, иногда — под видом гуманитарной помощи. Такие грузы Джейк Логан Тейлор возил из Ужгорода на Донбасс. После ранения осужденный остался на Украине и собирал деньги для служащих в ВСУ американских наемников.

Никита Черненко