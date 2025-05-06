Суд начал рассматривать дело об отравлении дихлофосом четырех детей

В Назарово (Красноярский край) сегодня проходит первое судебное заседание по уголовному делу о гибели от дихлофоса четырех детей осенью 2024 года. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в суде. Обвиняемым по делу проходит отец погибших детей Дмитрий Виноградов, которому предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), за что ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Красноярскому краю Фото: СКР по Красноярскому краю

Как рассказали в прокуратуре, в судебном процессе было оглашено обвинительное заключение. Как указывается в деле, 20 сентября прошлого года глава многодетной семьи Дмитрий Виноградов травил в доме мух. Супруга и четверо детей находились на улице. «Во время обработки он пренебрег изучением инструкции о способе применения и соблюдении мер предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения и обработал домовладение аэрозолем»,— говорится в сообщении прокуратуры края. Компоненты инсектицидного средства попали на пищевые продукты, кухонную утварь, предметы мебели и постельное белье.

В дальнейшем глава семьи позвал родных в дом, не выполнив рекомендации производителя о защитных мерах при обработке. Он не проветрил как следует дом, не провел в нем влажную уборку. На следующий день все домочадцы почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья и были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти детей, которым было 6, 9, 11 и 13 лет, не удалось.

Проведенная экспертиза показала, что причина смерти четверых детей — острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Илья Николаев