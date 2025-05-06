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Новый троллейбус начнут тестировать в Нижнем Новгороде в мае

Тестирование нового низкопольного троллейбуса с возможностью автономного хода «Синара-6254» планируют начать в Нижнем Новгороде в мае 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Фото: «Синара – Городские машины»

Фото: «Синара – Городские машины»

Доставка троллейбуса с завода-изготовителя, «Синара – Городские машины», ожидается после майских праздников. Его пассажировместимость составляет 85 человек. В тестовом режиме он будет работать несколько месяцев в Канавинском, Московском и Сормовском районах. За это время власти намерены собрать мнения пассажиров, водителей и технической службы «Нижегородэлектротранса», и по их результатам дать оценку «целесообразности массового использования».

Как писал «Ъ-Приволжье», большинство троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде меняют на электробусы. После неоднократных жалоб нижегородцев в СК РФ его председатель Александр Бастрыкин в конце 2024 года поручил завести пятое уголовное дело.

Галина Шамберина

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