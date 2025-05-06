В Татарстане не планируют отключать связь и интернет на 9 Мая

Во время праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отключения связи и интернета в Татарстане не планируется. Об этом на брифинге сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

«Конечно, не планируется. У организаторов таких и полномочий нет на отключение», — отметила госпожа Фазлеева.

Ранее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала жителям и гостям Москвы сообщения с предупреждением об ограничениях доступа в интернет в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Анар Зейналов