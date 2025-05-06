На улицах в центре Кургана запретят проезд и парковку 9 мая

Центр Кургана перекроют для автомобилей почти на весь день 9 мая. С вечера 8 мая на улицах, прилегающих к местам празднования Дня Победы, запретят парковку. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на официальном сайте мэрии.

В День Победы с 6 до 23 часов будет закрыто движение транспорта по улицам Гоголя — от Пролетарской до Томина, Пушкина — от Ленина до Комсомольской, Комсомольская — от Пушкина до Гоголя, Карла Маркса — от Томина до Ленина, Ленина— от Маркса до Коли Мяготина.

Только до 13 часов 9 мая проезд будет перекрыт на следующих участках: Маркса (от Красина до Пролетарской), Ленина (от Горького до Мяготина), Володарского (от Гоголя до Маркса), Томина (от Мяготина до Маркса), Кирова (от Пушкина до Маркса), Тобольная (от Пушкина до Маркса), Гоголя (от Пролетарской до Красина, от Красина до Карельцева), Карельцева (от Гоголя до Пушкина). Коме того, с 10:30 до 13:00 будет закрыт для транспорта участок улицы Красина от Гоголя до Карла Маркса.

Запрет на остановку и стоянку транспорта вводится с 20 часов 8 мая до 23 часов 9 мая на следующих улицах: Карла Маркса на участке от Красина до Пролетарской, Ленина — от Горького до Коли Мяготина, Гоголя — от Пролетарской до Пушкина, Володарского — от Гоголя до Маркса, Томина — от Мяготина до Маркса, Кирова — от Гоголя до Маркса, Красина — от Гоголя до Маркса. Также будут закрыты парковочные площадки возле площади Ленина, администрации Кургана, кафедрального собора Александра Невского и перед входом в Центральный парк культуры и отдыха.

Также, согласно постановлению, с 6 утра до 11 вечера 9 мая будет запрещено нахождение гужевого транспорта, лошадей и пони, иных вьючных или верховых животных на площади Ленина и в городском саду имени Александра Невского.