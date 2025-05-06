AOC представила QHD-монитор с частотой обновления 400 Гц

Компания AOC представила в Китае игровой монитор Q27G4K с диагональю 27 дюймов и IPS-матрицей с разрешением Quad HD (2560х1440). У модели частота обновления 400 Гц при времени отклика 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT, что обещает плавную картинку в динамичных сценах.

Пиковая яркость монитора составляет 450 нит, контрастность — 1000:1. Модель поддерживает технологии синхронизации Adaptive Sync и AMD FreeSync, а также игровые функции: счетчик FPS, Shadow Control для регулировки черного цвета и режим снижения размытости изображения.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 с DSC, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Монитор оборудован подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и VESA-креплением 100х100 мм.

Евгений Федуненко