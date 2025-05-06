Vivo выпустила доступные беспроводные наушники с автономностью до 50 часов

Компания Vivo представила беспроводные наушники iQOO Buds 1i, которые можно приобрести на внутреннем рынке Китая за $13 и на экспортных рынках — за $21. Версия для Индонезии обеспечивает до 50 часов автономной работы (10 часов от одного заряда наушников и еще 40 часов — от кейса), а китайская модификация выдерживает до 45 часов без подзарядки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivo Фото: Vivo

В основе iQOO Buds 1i —драйвер 10 мм из высокополимерного композитного материала, создающий глубокие басы и четкие высокие частоты в диапазоне от 20 до 20 тыс.?Гц. Стереозвук DeepX 3.0 и панорамный 3D-режим с настраиваемыми эффектами разработаны совместно с лабораторией Golden Ears Acoustic.

У наушников есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54, а Bluetooth 5.4 обеспечивает низкую задержку в игровом режиме — всего 88?мс. Модель поддерживает активное шумоподавление на базе ИИ, одновременное подключение к двум устройствам и Google Fast Pair для мгновенной синхронизации с устройствами на Android 12 и выше.

Евгений Федуненко