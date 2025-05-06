Воронеж попал в число регионов с наибольшим снижением цен на вторичное жильё

Аналитики сервиса Сбера Домклик определили региональные центры (столицы субъектов РФ), где наиболее заметно снизились цены на квадратный метр вторичного жилья за период с января по конец апреля 2025 года. В лидерах – Воронеж (-3,6%), за ним следуют Архангельск (-3,5%) и Мурманск (-3,4%).

По итогам четырех месяцев 2025 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Воронеже – 3,6%. В январе 2025 года квадратный метр готовой квартиры там стоил 110 тыс. руб., а к концу апреля – 103 тыс. руб.

На втором и третьем местах расположились Архангельск (-3,5%) и Мурманск (-3,4%) с почти идентичным снижением цен.