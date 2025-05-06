Перформанс в бассейне

В московском pop-up пространстве Bibliotheca состоялась премьера представления «Наша встреча без повтора», в результате которого был создан монументальный живописный холст в чаше 25-метрового бассейна. Проект выставки Cosmoscow объединил концерт всемирно известного пианиста Дениса Мацуева и живопись Анастасии Антиповой. Основой перформанса стала работа художницы «5 угол», исследующая клоунаду и трикстерство как современные «социальные доспехи». В бассейне с белым мрамором Анастасия Антипова создала монументальное текстильное полотно с помощью ведра черной краски, швабры и мыльной пены. Прямо внутри этой инсталляции выступил пианист Денис Мацуев, исполнивший произведения Баха, Бетховена, Глюка и Рахманинова. Арт-партнером выступил галерейный проект Алины Крюковой a—s—t—r—a.

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Нина Никифоров