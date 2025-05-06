Сотрудника административной инспекции Ростовской области подозревают в коррупции

В отношении сотрудника административной инспекции Ростовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудник инспекции получил деньги от предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности. «У предпринимателя небольшая точка общепита и, якобы, столики на улице стояли с нарушениями»,— пояснил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

По данным управления ФСБ, сотрудник инспекции также требовал передавать ему каждый месяц деньги за общее покровительство.

Подозреваемый был задержан с поличным. Он признал вину и активно содействует следственным органам, отмечается в сообщении.

Мария Иванова