Россельхознадзор выявил фальсификат молочной продукции из Ставрополья

Специалисты Россельхознадзора обнаружили фальсификат молочной продукции от ставропольских производителей ИП Лукьянченко А.С. и Зайцева Я.А. в магазинах сети «Маяк» в нескольких регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. .

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Лабораторные исследования подтвердили несоответствие товаров требованиям технических регламентов. В пробах обнаружены отклонения по жирно-кислотному составу и наличие растительных жиров, информация о которых отсутствовала на упаковке.

Данные нарушения классифицируются как фальсификация продукции, розничная стоимость которой должна быть существенно ниже заявленной.

Управление Россельхознадзора Белгородской области направило информационные письма владельцам и получателям небезопасной продукции, а также запросы о принятии мер реагирования в соответствующие ведомства. Декларации о соответствии продукции признаны недействительными.

Николай Аксенов