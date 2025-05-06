Памятник детям войны открыли в Абакане

Памятник детям войны открыли сегодня в Парке Победы Абакана. В мероприятии принял участие глава Хакасии Валентин Коновалов.

«В преддверии священного для каждого из нас Дня Победы я с особым чувством гордости и признательности открыл сегодня памятник детям войны. Это дань глубокого уважения поколению, чье детство опалила война. Тем, кто, будучи совсем юными, столкнулся с неимоверными лишениями, голодом, холодом и непосильным трудом»,— написал в своем Telegram-канале глава республики.

Тувинский художник-скульптор Шолбан Тарачи изобразил босоногую хакасскую девочку, держащую на ладонях птичку. Высота бронзового памятника — 4 метра. Изготовили скульптуру в Улан-Удэ.

Инициатором создания памятника выступили региональное отделение организации «Дети войны» и республиканское отделение КПРФ. Проект профинансирован из бюджета Хакасии.

Михаил Кичанов