Крымское «АПК-Паллада» оштрафовали за применение пестицидов «не на той культуре»
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора наложило административный штраф на АО «АПК-Паллада» за нарушения при применении в производстве продукции химикатов. Как сообщили в надзорном ведомстве, агропредприятие, занимающееся выращиванием озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и льна на территории Черноморского района Крыма, в течение 2024 года вносило в ФГИС «Сатурн» сведения о применении пестицидов с нарушением регламентов их использования.
Фото: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора
В отношении предприятия была проведена документарная проверка, в ходе рассмотрения которой было установлено, что АО «АПК-Паллада» применяло пестициды, находящиеся в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», не на той культуре, для которой они предназначены, а также – с превышением норм дозировок при химических обработках.
Также, по информации Управления Россельхознадзора, АО «АПК-Паллада» в процессе оповещения жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии 7 км от обрабатываемых пестицидами земельных участков, не указывало кадастровый номер, адрес либо местоположение участка, а также дозировку применения пестицидов.
За выявленные нарушения на АО «АПК-Паллада» был наложен штраф. Размер штрафных санкций в ведомстве не назвали, но, согласно ст. 8.3 КоАП РФ, для юридических лиц он составляет от 10 до 100 тыс. руб. Также наказание по данной статье предполагает приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток. Помимо штрафных санкций нарушителю было вынесено представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
По данным системы Rusprofile, АО «АПК-Паллада» зарегистрировано в селе Кировском Черноморского района Республики Крым в 2000 году. Основной вид деятельности общества — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Руководителем компании является Наталья Зеленчук. Уставный капитал общества — 475,9 тыс. руб. Выручка компании по итогам 2024 года составила 54 млн руб. (+39% к показателям 2023 года), чистая прибыль — 895 тыс. руб. (+386% к 2023 году). По данным выручки общество занимает 95 место среди предприятий Крыма в данной отрасли. За период с 2015 года в отношении АО «АПК-Паллада» было инициировано семь проверок, было найдено четыре нарушения.