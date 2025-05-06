Более 600 га леса в Свердловской области обработают для борьбы с клещами

Министерство природных ресурсов Свердловской области обработает более 600 га леса от клещей, сообщил региональный департамент информационной политики. В первую очередь акарицидную обработку проведут у туристических маршрутов и популярных природных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Работы планируется завершить до 27 мая — леса будут опрыскиваться сертифицированными препаратами, безопасными для окружающей среды, однако во время обработок там отдыхать не рекомендуется: полностью безопасными для людей и животных эти зоны станут через пять дней после окончания работ. В лесах разместят таблички с информацией о проведении обработок.

Акарицидная обработка запланирована в Юго-Западном, Уктусском, Лесоводов России, Калиновском, Шувакишском, Железнодорожном, Оброшинском, Московском, Санаторном, Карасье-Озерском, Мало-Истокском, Нижне-Исетском парках Екатеринбурга, а также на отдельных участках природных парков «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая».

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, на 5 мая акарицидные обработки проведены на площади 1821,2 га. В регионе с начала сезона зафиксировано 4,7 тыс. случаев укусов клещей — это на 18% меньше, чем в прошлом году, но на 5% выше среднего показателя за последние годы. Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах, но наибольшее количество пострадавших в Слободо-Туринском, Байкаловском, Ачитском муниципальных округах, Тугулымском и Талицком районах.

Семь человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, а 22 — с подозрением на клещевой боррелиоз. В лабораториях исследовано 2970 клещей: в 1% проб нашли возбудителей энцефалита, в 39,3% — лайм-боррелиоза, в 2,4% — моноцитарного эрлихиоза, а в 0,9% — гранулоцитарного анаплазмоза. С начала года против клещевого энцефалита вакцинировано 56 тыс. человек и проведено 201 тыс. ревакцинаций.

Ирина Пичурина