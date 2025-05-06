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На содержание зеленых насаждений вдоль дорог Ижевска направят 40 млн рублей

На содержание зеленых насаждений вдоль дорог Ижевска в 2025 году, включая уход за газонами и деревьями, а также посадку цветов, направят 40 млн руб. Соответствующие торги разместили на портале госзакупок 29 апреля.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В перечень работ входят санитарная и формовочная обрезки деревьев, валка насаждений, посадка однолетних цветов и кустарников, очистка газонов и их подкормка минеральными удобрения. Подрядчика определят 15 мая.

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