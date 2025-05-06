Топ-5 нарушений ПДД, фиксируемых камерами Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы поделился с «Ъ» данными о самых распространенных нарушениях среди автомобилистов. Пять наиболее часто фиксируемых нарушений:

превышение скорости на 20–40 км/ч;

пересечение сплошной линии разметки;

движение прямо, несмотря на запрещающие знаки;

пересечение разметки островка;

движение по полосе маршрутного транспорта.

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Всего за первые четыре месяца 2025 года дорожные камеры зафиксировали 10,1 млн нарушений — прирост по сравнению с 2024-м составил 1%. По оценке ЦОДД, число некоторых нарушений сокращается. Например, стало меньше выездов на выделенную полосу, непристегнутых ремней безопасности, а также поездок без ближнего света фар или дневных ходовых огней.

Положительную динамику в ЦОДД объясняют «дисциплинирующим» эффектом от камер. Другие нарушения правил дорожного движения стали, напротив, совершаться чаще с начала года. Среди них — проезд по обочине, использование телефона за рулем, превышение скорости на 60–80 км/ч, а также случаи, когда ремни безопасности не были пристегнуты у пассажиров. Непристегнутые ремни и использование телефона, по словам представителей ЦОДД, сравнительно новые составы, и центр совершенствует механизм их распознавания.

Подробности — в материале «Ъ» «Камеры просят пристегнуться».