В Екатеринбурге начнут судить экс-главу РГППУ Валерия Дубицкого за растрату

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшего и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Валерий Дубицкий занимал должность и.о. ректора университета с марта 2021 года по июнь 2024 года. Он, желая проживать в квартире, которую ему оплачивал университет в соответствии с условиями трудового договора, указал финансовому директору РГППУ направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходов на найм квартиры в 2022 и 2023 годах.

«С апреля 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый совершил растрату внебюджетных денежных средств университета на общую сумму свыше 900 тыс. руб. путем переводов в счет аренды квартиры, в которой он проживал вместе со своей семьей», — отметили в региональном надзорном ведомстве.

Валерий Дубицкий находился в должности и.о. ректора РГППУ с 2020 года, в июне 2024 года он был уволен после проведенной проверки, в ходе которой, по словам собеседника «Ъ-Урал», были выявлены нарушения, не позволяющие ему находиться в занимаемой должности. До этого Валерий Дубицкий был первым проректором в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

Мария Шараева