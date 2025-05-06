Глава СК поручил возбудить дело после нападения пациента на медика в Кстове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения пациента на медика в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили в СКР.

Как рассказал главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, инцидент случился около пяти часов утра 5 мая. Юноша, который, по предварительным данным, был в состоянии наркотического опьянения, два раза ударил рентгенлаборанта по лицу. Это уже второе за месяц нападение на медика Кстовской центральной районной больницы, отметил господин Никонов.

Региональное СУ СКР проводит проверку. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя нижегородского управления Айрата Ахметшина доклад о расследовании.

Елена Ковалева