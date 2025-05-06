АПК «Столыпино» выстраивает агробизнес нового времени

За шесть лет существования агропромышленный комплекс «Столыпино», расположенный в Кушнаренковском районе Башкортостана, прошел путь от амбициозной идеи до передового плодово-ягодного хозяйства полного цикла. Этот статус позволила закрепить ставка на инновации, экологичность и биоэкономику.

Фото: ООО АПК "Столыпино"

Основатель проекта АПК «Столыпино» уфимский предприниматель Радмир Галеев пришел в сельское хозяйство из сферы высоких технологий, сумев интегрировать в агробизнес инновационнные подходы в развитии хозяйства.

Первым шагом стала покупка 60 гектаров земли в селе Ахметово. Чистая экология, плодородные почвы и доступ к водным ресурсам создали базу для выращивания плодово-ягодных культур, создания научно-производственного участка, питомника и небольшого исследовательского перерабатывающего центра.

Фото: ООО АПК "Столыпино"

«Мы хотели создать предприятие, где прозрачность будет нормой, а качество — стандартом, — рассказывает Радмир Галеев, генеральный директор АПК «Столыпино», председатель плодово-ягодного союза Республики Башкортостан. — В течение 6 лет мы занимались сортовыми испытаниями, инвестировав более 200 млн собственных средств, отсаживали в промышленных масштабах по 2-3 га каждого сорта, чтобы понимать, какие технологии подходят для нашего региона и климата».

Изначально в планах предпринимателя было производство детского питания. Столкнувшись с нехваткой качественного сырья, команда поставила цель создать собственный питомник и заложить сады и таким образом воплотить давнюю мечту.

Питомник и суперфуды

Для обеспечения хозяйства собственными саженцами был создан питомник площадью 40 гектаров. Сегодня он является крупнейшим в Урало-Поволжском регионе. В компании собрана современная частная коллекция плодово-ягодных культур, для чего пришлось объехать множество профильных институтов по всей стране. Сегодня в АПК «Столыпино» заложены маточники таких культур, как клубника, смородина, облепиха, бузина, малина, арония, крыжовник, жимолость, яблоня, груша, роза, а также выращиваются более экзотичные для Башкирии маньчжурский орех и женьшень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО АПК "Столыпино" Фото: ООО АПК "Столыпино"

Это позволило компании выйти на перспективный рынок суперфудов, продуктов мирового уровня с высокой добавочной стоимостью. Так, черная бузина и арония востребованы как натуральный источник антоцианов — природных антиоксидантов, активно используемых в пищевой промышленности и фармацевтике. Сейчас АПК «Столыпино» получает сертификат производителя БАДов.

«Мы искали продукт с высокой востребованностью, который нужен косметологам, фармацевтам, пищевой промышленности, и в мире за него идет высокая конкуренция. Наша зона Южного Урала идеально подходит под выращивание такого сырья. Вообще, Башкортостан обладает колоссальным агропотенциалом. У нас отличный чернозем, а растения содержат большое количество биологически активных веществ. За 6 лет нам удалось выделить эти позиции из ягод, грибов, сосновых почек. Наша задача — научиться не только выращивать, но и профессионально перерабатывать и продавать качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО АПК "Столыпино" Фото: ООО АПК "Столыпино"

Сегодня «Столыпино» представляет собой предприятие полного цикла. На более чем 420 гектарах заложены сады с капельным орошением, системами мониторинга состояния почвы и растительности, полноценный питомник и пункты заготовки дикорастущего сырья. Урожай перерабатывается как на собственных мощностях, так и предприятиями-партнерами, которые выпускают натуральные соки, джемы, замороженные и сушеные ягоды. При этом акцент сделан на минимальную переработку — продукция сохраняет максимум природных свойств, что особенно важно для экспортных поставок в сегмент органической продукции.

Цифровизация агробизнеса

Одной из ключевых особенностей проекта является активный поиск и тестирование оптимальных цифровых технологий. В «Столыпино» используются автоматизированные системы контроля полива и микроклимата, технологии прогнозирования урожайности с использованием ИИ, цифровые платформы для учета урожая и планирования производственных процессов.

Такая цифровизация позволяет оптимизировать расходы, снизить себестоимость продукции и поддерживать высокое качество на всех этапах выращивания и переработки.

В 2024 году компания приступила к разработке собственной IT-платформы для управления агробизнесом, которая в перспективе может стать отдельным экспортным продуктом.

Биокластер и агротуризм

Сегодня компания реализует сразу три масштабных инвестиционных проекта, которые включены в приоритетные нацпроекты нашей республики. Одним из стратегических проектов АПК «Столыпино» является создание биокластера, объединяющего агропроизводителей, переработчиков и научные учреждения для совместной работы над инновационными продуктами питания.

В биокластере замкнутого цикла происходит производство органической продукции, где растениеводство уживается с животноводством и людьми без ущерба для природы, без техногенного воздействия на нее.

Проект показывает, что устойчивое развитие в агросекторе возможно на основе сочетания инноваций, уважения к земле и точного расчета.

«У нас будут экозоны с нулевым циклом отходов. Мы в Башкирии воспроизводим новую методику, которая позволяет создавать конкурентные рабочие места с высоким качеством инфраструктуры жизни, — отмечает Радмир Галеев. — Экосистема требует твердой базы, и она у нас есть. Мы нашли инструмент, создали модель, конкурентные условия жизни, новейшие технологии экстракции и специалистов. Через 5-7 лет биоэкономика станет новым трендом, пока Правительству дано указание о дальнейшем развитии этой сферы (16 апреля 2025 года председатель Правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной доработке национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики»). И мы делаем первые шаги с точки зрения применения этой системы на нашей земле».

Кроме того, на территории комплекса планируется развитие агротуризма. Строительство биокластера позволит не только привлекать туристов, но и создавать конкурентные рабочие места, формировать новый образ сельской территории как центра устойчивого развития и современных технологий.

Фото: ООО АПК "Столыпино"

АПК «Столыпино» является важным элементом агропромышленного комплекса Башкортостана. Компания создает рабочие места, инвестирует в сельскую инфраструктуру, развивает партнерские программы с местными вузами, обучая студентов новым технологиям в сельском хозяйстве.

В планах компании — дальнейшее расширение садовых площадей, увеличение доли переработанной продукции, выход на новые международные рынки и диверсификация бизнес-модели за счет развития биокластера.

АПК «Столыпино» демонстрирует пример агробизнеса XXI века — открытого к технологиям, ориентированного на экспорт и построенного на принципах устойчивого развития.

*ООО АПК «Столыпино» зарегистрировано в июне 2012 года в селе Ахметово Кушнаренковского района. Компания занимается выращиванием семечковых и косточковых культур. Владельцем является Радмир Галеев.

ООО Агропромышленный комплекс "Столыпино"