В Картофельном союзе назвали справедливую цену на картофель в торговых сетях

В Союзе участников рынка картофеля и овощей сообщили, что по итогам 2024 года в России собрали 7,3 млн тонн картофеля. Этот показатель ниже рекорда 2023 года, но остался на уровне средних многолетних значений. В союзе считают, что хороший урожай «позитивно скажется на ценовой ситуации». По оценкам организации, картофель при отпускной цене у аграриев 30–35 руб. за 1 кг может стоить в торговых сетях 50–60 руб.

«На наш взгляд, такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и для потребителей с точки зрения доступности для кошелька и должного качества»,— сказано в комментарии союза (есть у «Ъ»).

В организации убеждены, что для предоставления выбора потребителю на полках «должен быть представлен картофель разных форматов, упаковки, сортового использования». В этом случае и розница, и переработка будут обеспечены качественным отечественным продуктом по доступной цене на протяжении всего сезона 2025–2026 годов, отметили в Картофельном союзе.

На конец апреля средняя оптовая стоимость столового картофеля урожая 2024 года составила 46,3 руб. за 1 кг, прибавив с начала года 85,2%. Это следует из данных, предоставленных «Ъ» участниками рынка. Они назвали такую цену рекордной за историю наблюдений.

Подробности — в материале «Ъ» «Битва за неурожай».