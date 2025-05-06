В Хостинском районе Сочи загорелся многоквартирный дом

Крупный пожар охватил нежилой многоквартирный дом на улице Видовой в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧС Сочи Фото: Telegram-канал ЧС Сочи

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона во вторник, 6 мая, в 09:14. Уже через минуту на место происшествия были направлены пожарные подразделения. По прибытии спасатели обнаружили, что огонь охватил здание на площади 300 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют 57 специалистов и 19 единиц техники от РСЧС, а также 28 сотрудников МЧС России с девятью единицами спецтехники. Эвакуация не проводилась.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Володарского пожарные ликвидировали возгорание бытовых вагончиков площадью 100 кв. м. В тушении пожара участвовали 12 сотрудников МЧС России и три единицы специальной техники.

Мария Удовик