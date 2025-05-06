Кубань вошла в топ регионов с наиболее острым дефицитом кадров

Краснодарский край вошел в десятку регионов России с наиболее выраженным дефицитом рабочей силы. Согласно опубликованной Росстатом статистике, потребность среднего и крупного бизнеса в новых сотрудниках составляет в регионе 9,8% от общего числа рабочих мест. Аналогичный уровень зафиксирован также в Ростовской области и Забайкальском крае, передает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В целом по стране средний показатель вакансий в сегменте среднего и крупного бизнеса — 7,6%, при этом данные не охватывают финансовый сектор, госуправление, сферу оборонной безопасности и деятельность общественных организаций. Потребность в персонале выше среднего уровня отмечена в 29 регионах России, столько же или ниже — в 56 субъектах.

Минимальный дефицит рабочей силы — менее 1% — зафиксирован в Ингушетии. Лидером по количеству незакрытых позиций стал Севастополь, где вакантны 16,3% всех штатных единиц. Высокий уровень незаполненности кадровых позиций также отмечен на Чукотке (12,1%), Камчатке (11,9%), в Московской области (11%) и Магаданской области (10,7%).

Согласно экспертным оценкам, основными причинами роста дефицита персонала остаются демографические факторы, миграционный отток трудоспособного населения и сезонный характер ряда отраслей экономики, особенно в южных и восточных регионах.

Вячеслав Рыжков