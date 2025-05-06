В Верхнеуральске установят памятник Николаю II

Пространство вокруг Свято-Никольского собора в Верхнеуральске благоустроят, в том числе установят памятник императору Николаю II, сообщает пресс-служба администрации Верхнеуральского района.

В этом храме будущий император был на службе в 1891 году. Инициатором и спонсором обновления площадки стал заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области и уроженец города Юрий Карликанов. Сейчас ведется планировка территории возле собора.

Виталина Ярховска