УДС «Молот» по итогам года снизил выручку и увеличил убытки

ООО «Молот», управляющее одноименным универсальным дворцом спорта в Мотовилихинском районе Перми, опубликовало отчетность о работе в 2024 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО снизилась за год со 115 млн руб. до 102 млн руб. При этом общество значительно ухудшило ситуацию с убытками , получив за год отрицательный финансовый результат в размере 33 млн руб. (годом ранее убыток — 1,5 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Корпорации развития Пермского края (КРПК), владеющем ООО, пояснили, что УДС «Молот» в приоритетном порядке предоставляется для матчей спортивных клубов БК «Парма» и ХК «Молот», а также для тренировок Академии игровых видов спорта.

«Это занимает 75% всего возможного времени по итогам работы УДС в 2024 году. Доходы от данной аренды, рост которых органичен возможностями указанных учреждений, финансируемых из бюджета Пермского края, не покрывает операционных расходов на содержание объекта. Доходы от проведения культурно-массовых мероприятий выше, чем доходы от аренды объектов под спортивные цели. Но количество таких мероприятий невелико, поскольку они проводятся только в периоды “свободного льда”. При этом в части расходов по итогам года произошел рост, вызванный увеличением кадастровой стоимости здания УДС (увеличение имущественных налогов и амортизации), а также увеличением коммунальных платежей»,— пояснили в КРПК.