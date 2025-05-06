Самолет из Челябинска в Казань задерживается почти на пять часов

Вылет самолета из Челябинска в Казань задерживается почти на пять часов. В настоящий момент в аэропорту прибытия действуют временные ограничения на отправку и прием воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Согласно онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, самолет из Челябинска должен был вылететь в 8:40. Однако планируемое время отправления изменилось на 14:00.

По данным представителя Росавиации, в Казани временные ограничения действуют с 5:40 по местному времени.