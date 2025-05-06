«Флорида» уступила «Торонто» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:5 в первом матче серии 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на Scotiabank Arena в Торонто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

В составе победителей дублем отметился Вильям Нюландер, по одной шайбе забросили Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэттью Низ. У проигравших отличились Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис и Сэм Беннетт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел свой 100-й матч в play-off НХЛ. На его счету 49 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Бобровский стал вторым российским вратарем по количеству матчей в play-off, на первом месте по этому показателю располагается голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский (120).

В середине второго периода вратарь «Торонто» Энтони Столарц получил повреждение головы после столкновения с Сэмом Беннетом и не смог доиграть матч. Его заменил Джозеф Уолл. В прошлом сезоне Столарц представлял «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.

В первом раунде play-off «Флорида» одержала победу над «Тампой» со счетом 4:1 в серии. «Торонто» одолел «Оттава Сенаторс» — 4:2.

Второй матч противостояния пройдет в ночь на 8 мая в Торонто.

Таисия Орлова